Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM Контрольно-счетная палата Петербурга взялась проверить управление социального питания и того, как эффективно оно расходует средства горожан. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Проверка и так значилась в плане на 17 августа, однако к понедельнику выяснилось, что школы как минимум пяти районов северной столицы не готовы к учебному году: они очень поздно объявили тендеры на поставку питания в школы, срок подачи заявок истекает только 3−4 сентября, то есть подрядчики смогут приступить к работе к октябрю. Чем будут кормить школьников в течение первого месяца, неизвестно. Управление соцпитания убеждено, что контракты успеют заключить до 1 сентября.

Помимо управления соцпитания КСП проверит работу учебно-методического центра и испытательной лаборатории пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ». Руководит процессом аудитор Юрий Шутов.

«В ходе проверки будет дана оценка финансово-хозяйственной деятельности управления, соблюдения законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, соблюдения законодательства в сфере закупок и другим вопросам», — заявили в КСП.

Напомним, управление под началом Алексея Барабанщикова организует питание в детских садах, школах, колледжах, больницах и других учреждениях Петербурга.

В 2018 году из бюджета города управление получило более 86 млн рублей, из которых свыше 61 млн перешли подведомственным организациям в качестве субсидии. В 2019 году управление получило уже более 99 млн рублей — 73 млн направлено подведомственным учреждениям, а 26 млн потрачено на содержание самого управления.

В 2020 году на управление потратят еще больше — почти 107 млн рублей. Проверку завершат 30 сентября.

Добавим, управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу неоднократно называло рынок социального питания одним из самых картелезированных в Петербурге.

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