Владимир, , 11:45 — REGNUM Во Владимирской области 17 августа подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них четыре случая выявлено в Коврове, по три — в Гороховце, Владимире и Петушках, по два — в Александрове, Гусь-Хрустальном и Муроме, по одному — в Кольчугино, Красной Горбатке, Меленках, Радужном и Юрьеве-Польском.

Всего в области зарегистрированы 5972 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 5280 пациентов. Скончались 186 человек.

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