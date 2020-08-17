Екатеринбург, , 12:00 — REGNUM Свердловские врачи выписали ещё 71 человека, переболевшего новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По информации на 17 августа 2020 года, данное количество пациентов удалось выписать за минувшие сутки. Всего в регионе выписаны 19 102 человека с ранее выявленным COVID-19.

В больницах находятся 87 пациентов в тяжёлом состоянии (81 лежат в реанимации, а 41 из них подключены к ИВЛ), 289 — в состоянии средней тяжести, еще часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 374 случая смерти от COVID-19.

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