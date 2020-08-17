Псков, , 11:51 — REGNUM В Псковской области за последние сутки подтвердили 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 17 августа в областном оперативном штабе. Это несколько меньше, чем выявлялось на Псковщине в предыдущие дни.

Всего в регионе подтверждено 4215 случаев заражения за всё время пандемии.

Выздоровели 2971 человек из числа ранее заболевших. Умерли 59 человек. За последние сутки выписанных и умерших не было.

К настоящему моменту в Псковской области проведено 73 569 исследований, в том числе 294 — за минувшие сутки.

Напомним, с 15 августа в Псковской области разрешено возобновить работу кинотеатров, кинозалов, театров, введен целый ряд других послаблений.

В то же время для руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют перевозку автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, введена ответственность за соблюдение пассажирами масочного режима. Таком образом, в Псковской области будет усилен контроль за соблюдением этих требований как со стороны перевозчиков, так и пассажиров.

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