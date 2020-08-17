Тюмень, , 11:38 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 17 августа зарегистрировано 7073 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 6710 человек, 28 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях Тюменской области на 17 августа 14 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.