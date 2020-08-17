Чебоксары, , 11:33 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлено 30 носителей коронавируса, новых летальных исходов нет. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 17 августа, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 7309 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 30.

Суточное число выздоровевших от COVI-19 в Чувашии — рекордное: выздоровел 201 пациент. В настоящее время продолжают лечение 1729 человек. Всего победили коронавирус в Чувашии 5512 человек, что составляет в настоящее время 75,4% от общего числа выявленных случаев заражения.

Новых летальных исходов нет, всего в республике умерли 68 пациентов с COVID-19.

Отметим, что ранее в Чувашии разрешили работу плавательных бассейнов, фитнес-центров, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и объектов общественного питания.