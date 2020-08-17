Уфа, , 11:33 — REGNUM 1 сентября учебный год в Башкирии начнется в очном режиме. Об этом 17 августа сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, обучение в школах будет идти при соблюдении разработанных мер. Так, в регионе вводится кабинетная система обучения, то есть школьникам не нужно будет переходить из одного класса в другой. Исключение в данном случае составляют уроки химии, технологии, информатики, физкультуры, физики. При этом в школах вводятся плавающие перемены. А все взрослые в школах должны будут соблюдать масочный режим.

Хабиров отметил, что в школах будут открыты все выходы, в том числе и запасные. Это необходимо для разведения потоков учителей и школьников. Проветривание учебных классов и коридоров, а также обработка их дезсредствами будет осуществляться по графику.

Глава региона также отметил, что в коридорах, спортивных залах и столовых будут установлены рециркуляторы воздуха. А перед началом уроков будет измеряться температура. В случае, если детей возят на школьных автобусах в образовательные учреждения, температура измеряться будет перед посадкой в автобусы.

Отмечается, что уроки будут сокращены на пять минут. Школьники должны будут соблюдать рекомендуемую дистанцию. При этом контролировать соблюдение всех требований будут медицинские инспекторы (студенты медицинского университета и медицинских колледжей), которые начнут работу с начала учебного года.

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