Иркутск, , 11:30 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 17 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 15 664 человека, причём 108 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых летальных случаев: умер один пациент с COVID-19. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 253 человека. В инфекционных отделениях стационаров лечатся 760 пациентов, из них 40 человек болеют тяжело.

Выздоровели 12 708 человек.

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