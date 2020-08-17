Салехард, 17 августа 2020, 11:28 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 84 новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Основные очаги заражения на 17 августа: Новый Уренгой — 25 положительных тестов; Ноябрьск — 10; Надым — 7. За сутки выявлено 24 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов
С начала пандемии в ЯНАО на 17 августа зарегистрировано 12 612 заражений новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 11 638 человек, 82 пациента с COVID-19 скончались.