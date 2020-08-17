Москва, , 11:30 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России ещё 3133 пациента вылечились от COVID-19. Об этом 17 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что в результате этого общее число вылечившихся от нового заболевания в стране стало составлять 736 101.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 55 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов в стране достигло 15 740.

Также указывается, что за минувшие сутки в стране было выявлено 4892 новых заразившихся коронавирусом и теперь общее число подтвержденных случаев SARS-CoV-2 достигло 927 745.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 228 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.