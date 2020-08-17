Пенза, , 12:30 — REGNUM Специализированный медицинский центр, оказывающий не только медпомощь, но и трудоустройство людей, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи со злоупотреблением спиртными напитками, появится в Пензенской области. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

За первое полугодие 2020 года в регионе увеличилась смертность от алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,7 раза. В связи с этим необходимо усиливать профилактические мероприятия, направленные на борьбу с пьянством и снижению смертности по этой причине. Региональному минздраву поручено создать медвытрезвитель. Человеку, попавшему в него, окажут первую медицинскую помощь и направят на госпитализацию для дальнейшего лечения. Кроме этого, необходимо в области создадут рабочую группу, членам которой предстоит выехать в Татарию для изучения используемых практик по реабилитации зависимых от алкоголя людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, сотрудники полиции будут доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, не только в медицинские организации, но и в специализированные учреждения, оказывающие помощь таким гражданам.

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