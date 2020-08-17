Астрахань, , 11:26 — REGNUM В Астраханской области 17 августа подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 5229 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 609 человек.

Выздоровели 5875 человек, в том числе 4297 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 59 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находится 2851 человек, 14 тыс. 360 человека сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.

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