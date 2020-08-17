Тверь, , 11:25 — REGNUM 30 случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Тульской области за сутки, данные опубликовал федеральный оперативный штаб.

20 пациентов за сутки выписаны с выздоровлением. Впервые за последнее время в регионе не зарегистрировано ни одной смерти пациента с COVID-19.

Как уточнили в региональном оперативном штабе, за неделю с 11 по 17 августа в регионе подтвердились 224 новых случая заражения коронавирусом, 252 человека выздоровели. Скончались 16 пациентов.

Всего за период пандемии в регионе зарегистрировано 8857 случаев заражени коронавирусом, 7553 человека выздоровели, 293 скончались.