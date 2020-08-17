Оренбург, , 11:21 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 17 августа, референс-центр подтвердил 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным Управления Роспотребнадзора по региону, ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,1 (на 16 августа — 1,2), а коэффициент распространения — 0,9 (на 16 августа — 1).

С начала пандемии в Оренбуржье выявлено 8 687 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 6 967 пациентов. От COVID-19 скончались 66 человек.