Цхинвал, , 11:22 — REGNUM В Южной Осетии с 17 июля не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 августа агентству «Рес» рассказала замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

«В инфекционном отделении на данный момент нет пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19», — рассказала представитель ведомства.

Гаглоева сообщила, что под наблюдением на карантине в республике находятся 188 человек, из которых 118 находятся в медицинских учреждениях. За последние сутки на SARS-CoV-2 были проверены 58 человек, всего в стране провели свыше 4,3 исследований на коронавирус.

Напомним, в Южной Осетии за время пандемии выявили 89 случаев заражения коронавирусом. На границе республики с Россией до 31 августа объявлены карантинные ограничения. Въезд в страну ограничен, все прибывающие, кроме тех, кто переболел COVID-19, должны в течение двух недель находится в самоизоляции.