Калуга, , 11:25 — REGNUM Для 41 тыс. 519 жителей Калужской области, которым исполнилось 80 лет и которые получают страховую пенсию по старости, с 1 января 2020 года размер фиксированной выплаты составил 5 тыс. 686 рубля 25 копеек. По сравнению с 2019 годом сумма выросла на 352 рубля и 6 копеек. Об этом 17 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела назначения и перерасчета пенсий отделения пенсионного фонда России по Калужской области Ольга Карева.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

Прибавка положена со дня достижения 80-летнего возраста получателям страховой пенсии по старости, кроме инвалидов первой группы, которые уже получают фиксированную выплату в двойном размере в связи с инвалидностью. В области 4307 инвалидов получают двойную фиксированную выплату, размер которой составляет 11 тысяч 372,5 рубля.

«Выплата предоставляется исключительно пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости. Граждане, достигшие возраста 80 лет и получающие социальную пенсию по старости или пенсию по случаю потери кормильца, претендовать на повышение не вправе. Для получения выплаты заявлений подавать не нужно. Прибавка назначается в беззаявительном порядке и выплачивается в месяце достижения 80 лет либо в следующем месяце после исполнения 80 лет, с доплатой с даты рождения.

Кроме того, у данных граждан по достижении 80 лет возникает право на оформление компенсации по уходу за ними неработающего, трудоспособного лица. Компенсация устанавливается в заявительном порядке. Соответствующие заявления должны написать как пенсионер, так и ухаживающее лицо. Компенсационная выплата производится к пенсии того, за кем осуществляется уход, но полагается человеку, который ухаживает. Величина компенсации на 2020 год составляет 1200 рублей. Приоритетным способом подачи заявления для оформления компенсационной выплаты является электронный: на сайте Пенсионного фонда России или на портале госуслуг», — сказала Ольга Каоева.

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