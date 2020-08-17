Москва, , 11:17 — REGNUM В России ведётся работа над созданием вакцины против новой коронавирусной инфекции для животных. Об этом 17 августа сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору уточнил, что вакцину разрабатывает подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») совместно с учёными НИИ микробиологии Министерства обороны России.

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«Вакцина нужна в первую очередь для норок», — подчеркнул Данкверт в интервью РБК , добавив, что они быстро передают вирус не только друг другу, но могут и заразить человека.

При этом глава ведомства отметил, что вакцина будет универсальной для всех восприимчивых к заболеванию животных, поэтому прививать ей можно будет и домашних питомцев.

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Пока говорить о сроках готовности вакцины рано, отметил Данкверт. При этом, по его словам, первые образцы для широких производственных испытаний могут быть готовы уже к осени. Глава Россельхознадзора добавил, что, если вакцина будет пользоваться спросом, её будут производить и для ветеринарных клиник.

Данкверт уточнил, что в России пока зафиксировано два случая коронавируса у домашних животных. SARS-CoV-2 был выявлен у кошек в Москве и в Тюмени.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года случай передачи коронавирусной инфекции от животных человеку был зафиксирован в Нидерландах. Заразившийся — работник фермы, где выращивают норок.