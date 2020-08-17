Москва, , 11:16 — REGNUM За прошедшие 24 часа в России от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 55 пациентов. Об этом 17 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 15 740.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 4892 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 927 745.

При этом указывается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечился 736 101 человек, 3133 из которых — за последние 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 32,7 млн.