Тверь, , 11:10 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились на территории Тверской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 17 августа.

Выздоровевших после заражения за последние сутки не зарегистрирована. Прежней осталась и статистика смертности.

Всего за период пандемии на территории региона положительные тесты на коронавирус подтвердились у 5064 человек, 3996 из них выздоровели. 170 человек скончались. На изоляции дома и в больницах остаются 898 человек.