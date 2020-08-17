Якутск, , 11:09 — REGNUM Член Совета Федерации от Якутии Александр Акимов задекларировал доход за 2019 год в сумме 6 102 018 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе сведений, опубликованных на официальном сайте СФ РФ.

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Доходы Акимова в сравнении с 2018 годом увеличились не значительно. Годом ранее он официально заработал 5 408 119 рублей. А вот его супруга увеличила свой вклад в семейный бюджет сразу в десять раз. В 2018 году она задекларировала доход в сумме 423 183 рубля, в 2019 — 5 491 704 рубля.

В собственности Акимовых два земельных участка, две дачи и квартира площадью 233 квадратных метра. Сенатор также является владельцем автомобиля «Ниссан Мурано».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Якутии, член Совета Федерации от республики Егор Борисов за 2019 год задекларировал доход в сумме 8 116 985 рублей. За 2018 год, когда Борисов ещё несколько месяцев являлся главой Якутии, он задекларировал доход в сумме более 12 млн рублей.