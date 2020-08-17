Нью-Дели, , 11:07 — REGNUM За последние сутки на территории Индии было выявлено свыше 57 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 августа сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 57 981 нового заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число выросло до 2 647 663.

Также сообщается, что за этот же период в Индии 941 пациент скончался от COVID-19 и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 50 921.

При этом указывается, что на данный момент в стране 1 919 842 человека вылечились от нового заболевания, 57 584 из которых — за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на Украине зарегистрировали 1464 новых случая заражения коронавирусом.