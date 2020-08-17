Пермь, , 11:05 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию, на 17 августа, выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах лечение получают 28 пациентов. Еще 37 человек находятся дома под меднаблюдением, сообщает краевой минздрав.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,9%, а коэффициент распространения — 0,99 (на 16 августа — 1,03).

С начала пандемии в регионе выявлено 7 047 носителей SARS-CoV-2. Напомним, в Пермском крае поэтапно возобновляют обычный режим больниц и сворачивают койки для пациентов с COVID-19.

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