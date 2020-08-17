Пенза, , 11:05 — REGNUM В Пензенской области, по информации на 17 августа, коронавирусная инфекция подтверждена у 7348 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 47 жителей региона, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели 6982 пензенца, за сутки — 27 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 97 человек. Еще об одном смертельном случае стало известно за последние сутки. Врачам не удалось спасти 67-летнюю женщину, имевшую хронические заболевания, осложнявшие лечение. О погибшей проинформировала руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, режим повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции продлен в Пензенской области до 27 августа.

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