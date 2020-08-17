Москва, , 11:04 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору одежды для детей и подростков. Основное требование — одежда должна быть безвредной и безопасной для здоровья ребенка, сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что безопасность одежды для детей регламентируется техническим регламентом Таможенного союза. Также она должна соответствовать гигиеническим нормам, при этом быть удобной и стильной.

Родителям при выборе одежды стоит обратить внимание на материал. Чем меньше синтетики в изделии, тем лучше, она может вызвать аллергию у ребенка. Предпочтение лучше отдать одежде из натуральных тканей.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьной формы.

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