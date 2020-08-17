Казань, , 11:05 — REGNUM В Татарии по состоянию на 17 августа заражены коронавирусом 6103 человека, за сутки инфицированы еще 28 пациентов, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 4958 человек, за сутки — четыре жителя республики. Скончались с момента начала наблюдения 54 пациента.

Среди новых случаев инфицирования 20 человек получают медпомощь на дому, восьмерых госпитализировали. По возрасту наибольшее число заразившихся от 30 до 50 лет — 11 человек, один несовершеннолетний. В столице республики подтверждено 23 теста на COVID-19 за последние сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с 17 августа отменяется обязательное ношение перчаток в общественных местах. Кроме того, возобновят деятельность театры, кинотеатры, цирки, аквапарки при условии заполняемости не более чем на 50% и обязательном соблюдении санитарных требований.

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