Томск, , 11:01 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 5024.

Из них к настоящему времени выздоровели 3740 человек, в том числе 67 за последние сутки. Скончались два человека с COVID-19, входившие в группу риска из-за возраста и проблем с ожирением.

«У пациентов была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, течение которой было осложнено дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, у одного инфекция вызвала синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания», — отметили в штабе.

Всего, таким образом, в регионе скончались 54 носителя коронавируса.

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