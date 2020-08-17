Ставрополь, , 11:01 — REGNUM В Ставропольском крае доведено до суда уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Злоумышленница «зарабатывала» на жизнь тем, что обманывала граждан, обещая им за денежное вознаграждение устроить на работу либо получить возможность улучшить жилищные условия, сообщили 17 августа в пресс-службе прокуратуры по региону.

Неработающей и ранее судимой гражданке удалось обмануть таким образом пятерых потерпевших, которым она пообещала оказать содействие при устройстве на службу в управление ФСБ. Полученные от них за это денежные средства на сумму 623 тыс. рублей, мошенница похитила.

Еще троих потерпевших она обманула, пообещав им оформить жилищный сертификат на сумму 1,5 млн рублей. Те переправили ей денежные средства, которые также оказались похищенными.

В настоящее время предприимчивую мошенницу ждет суд.