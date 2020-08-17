Ростов-на-Дону, , 11:00 — REGNUM В Ростовской области за весь период пандемии после коронавируса выздоровели почти 12,4 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 17 августа.

Так, из 15 тыс. 123 человек, получивших ранее положительный результат теста на коронавирус, выздоровели 12 тыс. 384 пациента. За истекшие сутки выздоровели 52 жителя Ростовской области.

В настоящее время в стационарах находятся 1 тыс. 40 пациентов с коронавирусом. Состояние 49 человек врачи оценивают как тяжёлое. Под медицинским наблюдением на самоизоляции находятся 7 тыс. 371 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области подтвердили 127 случаев заражения коронавирусом