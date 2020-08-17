Джакарта, 17 августа 2020, 10:58 — REGNUM В общей сложности 14 572 заключенных в индонезийской провинции Северная Суматра получили помилования в рамках 75-й годовщины независимости страны, сообщает Antara.
Известно, что помилование и сокращение срока отбывания наказания составляет от одного до шести месяцев.
Как сообщало ИА REGNUM, церемония поднятия красно-белого флага в ознаменование 75-летия Республики Индонезия 17 августа 2020 года, будет отличаться от событий предыдущих лет.
Подробнее в материале: Индонезия отмечает 75-ю годовщину независимости
Читайте развитие сюжета: Посол Индии поздравил жителей Индонезии с годовщиной независимости