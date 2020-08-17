Магадан, Магаданская область, , 11:01 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Магадан посетил радиологический корпус областного онкологического диспансера, встретился с медиками, ознакомился с ходом работ по реконструкции больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Врачи-онкологи обратились к Мишустину с вопросом о возможности использования при лечении детей препаратов импортного производства. По их словам, при положительной динамике лечения, согласно требованиям, необходимо заменять препараты на отечественные. Михаил Мишустин подчеркнул, что правительством РФ разрешено допустить импортные лекарства к государственным закупкам.

«Конечно мы стремимся полностью обеспечить наборами лекарств российского производства, но, если это приводит к каким-то проблемам, особенно у детей, мы вводить ограничения не будем», — успокоил глава правительства страны.

Был озвучен и ряд других вопросов.

После встречи с врачами, Мишустин посмотрел как идёт процесс капитальной реконструкции онкологического корпуса. Губернатор Колымы Сергей Носов поставил задачу ускорить темпы работ и завершить стройку на год раньше — в 2021 году, но для этого необходимо решить вопрос перераспределения финансов.

«На объекте работают более 80 человек в три смены, мы готовы в третьем квартале 2021 года завершить строительство, если такие организационные решения будут приняты. Всего на реконструкцию запланировано свыше 900 млн рублей, в этом году мы освоим 600 млн рублей, но финансирование заявлено только с 2021 года. Кроме того, мы являемся производителями медицинского оборудования. На данном объекте доля именно отечественного медоборудования будет около 55,8%. Перечень оборудования определяет экспертное медицинское сообщество. Онкодиспансер будет медицинским центром по оказанию высокотехнологичной медпомощи пациентам. Когда проект будет реализован — это будет маленькая победа, в том числе и высокотехнологичной медицинской промышленности», — сказал глава подрядной организации «Уральский оптико-механический завод» Анатолий Слудных.

Михаил Мишустин ответил, что «мы должны передвинуть эти средства вперёд. Самое главное — это здоровье людей. Особенно меня радует то, что отечественное медицинское оборудование здесь представлено так серьёзно, то есть больше 50%. Давайте доведем до 75%, чтобы потом только единичные элементы остались».

Он поручил министру финансов РФ Антону Силуанову решить вопрос о перераспределении необходимых средств на завершение реконструкции здания Магаданского областного онкологоческого диспансера.

Реконструкция Магаданского областного онкологического диспансера с радиологическим корпусом на 20 коек ведётся с августа 2019 года в рамках региональной государственной программы «Развитие здравоохранения Магаданской области».

На завершающем этапе здесь разместят отделения онкохирургии, химиотерапии и реанимации. На оснащение этих отделений современным оборудованием в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» будет выделено около 500 млн рублей. Ежегодно планируется проводить около 200 операций на высоком технологическом уровне.

Сегодня в Магадане оснащены и работают на полную мощность новые радиологический и диагностический корпуса.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» онкодиспансер получил современные аппараты — аргоно-плазменный коагулятор, ультразвуковой электрохирургический генератор и реанимационный анестезиологический монитор.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин на встрече с медиками в Магадане заверил, что все коронавирусные выплаты будут продолжены.

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