Москва, , 10:53 — REGNUM В первую очередь в России от заболевания, вызванного новым типом коронавируса SARS-CoV-2, привьют медицинских работников. Вакцинация врачей будет осуществляться параллельно с проведением третьего, пострегистрационного этапа исследований вакцины. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе Министерстве здравоохранения России.

«Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, зарегистрирована «на условиях», — уточнили в пресс-службе федерального ведомства.

В Минздраве РФ добавили, что в этой связи в первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, прежде всего медботники, пишет ТАСС. Параллельно с этим будут идти пострегистрационные исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Отмечается, что препарат показал высокую эффективность и безопасность.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины от коронавируса будут направлены медикам. Он подчеркнул, что прежде всего производство вакцины будет ориентировано на внутренний рынок. Вакцинация будет добровольной.