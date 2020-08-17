Нур-Султан, , 10:53 — REGNUM В Казахстане с 1 по 17 августа выявили 18 606 случаев пневмонии коронавирусного типа, в том числе 141 — за минувшие сутки. Об этом сообщили 17 августа в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За отчетный период скончались 218 пациентов с пневмонией, в том числе 20 — за последний день. Число случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 103 033, выздоровели 82 777 человек, или 80,3%, скончались — 1269.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 августа в Казахстане начали смягчать ограничительные меры. Вместе с тем карантин сохранится в выходные дни, 22−23 августа.

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