Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM В Свердловской области подтвердили за минувшие сутки 141 случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным на 17 августа 2020 года, за прошедшие сутки вирус нашли у жителей Асбеста, Алапаевска, Артемовского, Ачита, Арамильского ГО, Белоярского, Березовского, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Екатеринбурга (56), Пышминского ГО, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского ГО, Кушвы, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Полевского, Режа, Серова, Сосьвы.

Теперь в регионе зафиксировано 23 546 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в свердловские больницы поступили лекарства для профилактики COVID-19

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале объяснили, когда уменьшится прирост носителей коронавируса