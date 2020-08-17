Ростов-на-Дону, 17 августа 2020, 10:51 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 17 августа.
От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 64-летний мужчина. Пациент страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринологической систем, почечной недостаточностью.
Общее число летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус в Ростовской области достигло 288 человек.