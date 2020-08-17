Кутаиси, Грузия, , 10:49 — REGNUM Обвинение в умышленном убийстве было предъявлено 34-летнему мужчине в Грузии. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба МВД страны.

По версии следствия, 9 августа обвиняемый, который ранее был судим за грабеж, выстрелил в своего ровесника из автоматического огнестрельного оружия возле села Бзиаури Ткибульского района в Имеретии. Пострадавший от полученных ранений скончался по дороге в больницу.

Следователи считают, что мотивом для убийства была месть. Задержанного также обвиняют в незаконном приобретении и ношении оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.