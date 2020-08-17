Ставрополь, , 10:46 — REGNUM В Ставропольском крае число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией перевалило за 10 000. За прошедшие выходные и последние сутки выявлено еще 328 носителей коронавируса.

Общее число пациентов с COVID-19 составило 10 217 человек. Такие данные привел 17 августа на своей странице в соцсети Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

За эти же трое суток выздоровели втрое меньше пациентов — 119 человек. Всего за все время пандемии вылечились от опасного вируса 6839 пациентов. Число случаев летального исхода составило восемь человек. Всего в крае скончались 197 пациентов с COVID-19.

«Общее количество сделанных тестов на COVID-19 приближается к 350 тысячам. В результате выявляются новые случаи заражения, заболевшие берутся на медицинский контроль, им оказывается необходимая помощь», — сообщил Владимир Владимиров.⠀