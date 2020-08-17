Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 127 новых носителей коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 17 августа.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 13 муниципальных образованиях Ростовской области. При этом резкий скачок зарегистрирован в Ростове-на-Дону, где положительный результат теста на SARS-CoV-2 получил 91 человек. В Заветинском районе и Новошахтинске зарегистрировано по семь носителей инфекции.

Более 16,5% новых носителей коронавируса — пожилые люди старше 66 лет, почти 4% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 15 тыс. 123 человек.

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