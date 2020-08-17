Архангельск, , 10:42 — REGNUM Доход сенатора от Архангельской области Виктора Павленко за год вырос почти на 600 тысяч рублей.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году Павленко заработал 5,7 млн рублей. Доход его супруги составил 1,1 млн рублей. В собственности у семьи Павленко находятся две квартиры площадью 144,9 кв. метра и 80,4 кв метра, гараж на 14 боксов, а также гараж площадью 38 кв. метров и автомобиль LEXUS GX 460.

Напомним, в 2018 году годовой доход Виктора Павленко составил 5,1 млн рублей, а его супруги — 1,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские сенатор за 2019 год заработали почти по шесть миллионов рублей.