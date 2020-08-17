Оренбург, , 10:41 — REGNUM В Оренбурге вынесен приговор в отношении жителя Самара, который признан виновным в поджоге дорогого автомобиля — Porsche Panamera, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина приехал из Самары в Оренбург в апреле 2020 года для трудоустройства. Каждый день он следовал до работы по одному и тому же маршруту и был несколько раз обрызган проезжавшим мимо автомобилем Porsche Panamera. В отместку самарец выследил место стоянки дорогой машины и совершил поджог автомобиля.

Транспортное средство полностью уничтожено. Ущерб оценили более чем в 2 млн рублей.

В суде мужчина раскаялся и признал свою вину. Житель Самары приговорён к одному годы лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. В законную силу приговор не вступил.