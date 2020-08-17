Краснодар, , 10:40 — REGNUM 88 случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 17 августа в региональном оперативном штабе. В числе новых пациентов — четверо детей и подростков.

«В Краснодаре зафиксировано 29 случаев, в Сочи — шесть. По пять заболевших выявлено в Туапсинском, Усть-Лабинском и Славянском районах, по четыре — в Новороссийске и Армавире. По три человека подтверждено в Геленджике и Анапе, а также Северском, Динском, Кущевском и Кореновском районах. По два — в Красноармейском и Ейском», — уточнили в оперативном штабе.

С 12 марта по 17 августа на территории края положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 9991 человека, 8436 из них выздоровели. Скончались 143 человека. Врачи борются за жизни 37 пациентов, которые находятся в тяжёлом состоянии — 34 подключены к аппаратам ИВЛ, четверо находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.