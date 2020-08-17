Курган, , 10:39 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждены 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Основным ковидным очагом остаётся Курган, где за сутки выявлено 6 положительных тестов на SARS-CoV-2. Остальные случаи заражения коронавирусом выявлены в остальные — в Шадринском, Кетовском, Белозерском, Варгашинском, Шумихинском, Целинном и Каргапольском районах.

Всего с начала пандемии в Зауралье на 17 августа, по данным штаба, зарегистрировано 2679 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. О числе выздоровевших и скончавшихся региональный штаб традиционно не информирует.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области на 17 августа излечились от коронавирусной инфекции 2255 человек, 14 пациентов с COVID-19 скончались.