Москва, , 10:37 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 4892 носителя коронавируса. Об этом 17 августа сообщили в московском оперативном штабе.

Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах РФ. На первом месте по числу выявленных заражений Москва — 690 случаев. Далее следуют Петербург — 159, Подмосковье — 153, Свердловская область — 141. В числе лидеров находятся также Ставрополье, Ростовская и Нижегородская области, Красноярский край.

Всего с начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировали 927 745 случаев заражения.