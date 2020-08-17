Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM Санкт-Петербург резко снизил уровень суточной смертности от COVID-19. Оперативный штаб 17 августа отчитался о двух летальных исходах за последние сутки.

Это в пять раз ниже, чем показатель, обнародованный днем ранее. Кроме того, это в пять раз ниже числа смертей, о которых отчиталась Москва, в то время как Петербург долгое время занимал первую строчку среди регионов РФ по суточной смертности от коронавирусной инфекции.

Всего за время пандемии от COVID-19 в городе скончались, по официальным данным, 2257 человек.

Читайте также: За выходные в Петербурге подтвердили еще 30 смертей от COVID-19

Смольный неоднократно признавал, что далеко не все пациенты, чья гибель так или иначе связана с коронавирусом, попали в эту статистику: только с апреля по июнь Роспотребнадзор выдал больницам почти пять тысяч разрешений на погребение людей с COVID или подозрением на него.

В России за сутки зафиксировали 55 летальных исходов. Всего в стране скончалось 15 740 человек от этой болезни.

Добавим, к 17 августа число носителей вируса в Петербурге достигло 34 168 человек, в России — 927 745 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге нашли еще 159 случаев заражения коронавирусом