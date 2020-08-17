Владивосток, , 10:47 — REGNUM В Приморье возобновили плановый приём и госпитализацию пациентов в больницах на севере края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Открыты и готовы к приёму больницы во всех северных районах — все они прошли проверку.

Это медучреждения в Пластуне, Кавалерово, Ольге, Дальнегорске, а также Лазо.

Для плановой госпитализации пациенту необходимо обратиться к лечащему врачу для оформления направления и проведения всех необходимых лабораторно-инструментальных исследований, в том числе сдать тест на коронавирус методом ИФА.

Иммуноферментный анализ готов на второй-третий день.

Ранее приступили к работе 30 больниц Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области с 17 августа возобновляются диспансеризация и оказание плановой медицинской помощи.