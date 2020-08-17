София, , 10:29 — REGNUM За минувшие 24 часа в Болгарии было выявлено 32 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, что является самым маленьким числом за последние два месяца. Об этом 17 августа сообщает единый информационный портал минздрава страны.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 14 365, включая 797 медицинских работников.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в Болгарии три пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 498.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 9186 человек и что за истекшие сутки было проведено менее 800 тестов на SARS-CoV-2.

Помимо этого, минздравом страны отмечается нехватка медперсонала в болгарских медучреждениях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 23 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.