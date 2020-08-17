Якутск, , 10:14 — REGNUM Бывший глава Якутии, член Совета Федерации от республики Егор Борисов за 2019 год задекларировал доход в сумме 8 116 985 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных, опубликованных на официальном сайте СФ РФ.

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За 2018 год, когда Борисов ещё несколько месяцев являлся главой Якутии, он задекларировал доход в сумме более 12 млн рублей.

Супруга сенатора за 2019 год пополнила семейный бюджет на 1,348 млн рублей.

В собственности у Борисова квартира площадью 121 квадратный метр, два гаража. В пользовании у сенатора приусадебный участок и жилой дом. Своего автомобиля у него нет. Зато супруга является владелицей автомобиля Тойота Land Cruiser Prado 12.

С июня 2010 года по май 2018 года Борисов являлся главой Якутии. Пост он покинул досрочно. В сентябре 2018 года был назначен членом Совета Федерации от Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева за 2019 год задекларировала доход в сумме 8 750 361 рубль.