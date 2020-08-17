Уфа, , 10:12 — REGNUM Тенденции перехода ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусной инфекции наметились в Башкирии. Об этом 17 августа сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в правительстве.

По словам главы региона, необходимо выйти к началу учебного года с запасом, укрепившись. Радует то, что в республике уменьшилось количество пневмоний. И это тот показатель, который позволяет надеяться на лучшее.

Хабиров отметил, что ожидается эпидемиологически сложный сезон, в котором будет расти количество заболеваний гриппом и ОРВИ. Поэтому минздрав республики должен быть к этому готов. Необходимо подготовить коечный фонд, поскольку некоторые больные гриппом будут нуждаться в госпитализации. И недопустимо лечить пациентов с COVID-19 и больных гриппом в одном месте.

Отмечается, что всего в Башкирии выявлено 7340 фактов заражения коронавирусом, в том числе 38 случаев заражения этой инфекцией выявлено в минувшие сутки. При этом справились с ней 6513 человек, а 27 пациентов c COVID-19 скончались.

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