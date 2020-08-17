Воронеж, , 10:06 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 17 августа.

21 пациент за минувшие сутки выписан с выздоровлением, статистика по смертности остаётся неизменной.

Всего в Воронежской области за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтвердились у 12 752 человек. Выздоровели 11 038 пациентов, у которых наличие вируса подтвердилось тестами, а также 2097 пациентов с заражением, выявленным КТ.