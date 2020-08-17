Москва, , 10:07 — REGNUM Многие российские туристы из-за беспорядков в Белоруссии откладывают забронированные туры в эту страну на более поздний срок, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Также туроператоры фиксируют снижение спроса на туры в Белоруссию и даже аннуляции уже оплаченных туров.

В АТОР отметили, что ситуация в Белоруссии беспокоит российских туроператоров. Это направление всегда было популярным и за отсутствие языкового барьера, и за высокий уровень безопасности в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, Республиканский Союз туристических организаций (РСТО) Белоруссии опубликовал на своём сайте открытое письмо к властям страны.

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