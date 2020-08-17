Мурманск, , 10:05 — REGNUM Школы Мурманской области начнут учебный год по расписанию — 1 сентября, но без торжественных линеек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Перед началом учебного года во всех школах будет проведена уборка и дезинфекция. При входе в здания будет организована обязательная термометрия, а также будут установлены санитайзеры. Кроме того, учреждениям придется работать по плавающему расписанию, и за каждым классом закрепить отдельный кабинет.

Как сообщало ИА REGNUM, темп заболеваемости COVID-19 в Мурманской области за неделю снизился на 40%.